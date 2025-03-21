انت الان تتابع خبر واتساب يختبر ميزة ثورية.. مكالمة افتراضية مع الذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الميزة الجديدة، التي لا تزال قيد التطوير، ستسمح بإجراء محادثات صوتية افتراضية مع روبوت الدردشة "Meta AI"، وفقًا لما كشفه موقع "WABetaInfo" المتخصص في تتبع تحديثات واتساب.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟



الميزة، المصممة لمستخدمي نظام أندرويد في المرحلة التجريبية، توفر تجربة تواصل غير مسبوقة، حيث يتم تفعيل جلسة صوتية تلقائية بمجرد فتح شاشة "Meta AI" المخصصة داخل التطبيق.

وعلى عكس الطريقة التقليدية في التفاعل مع الذكاء الاصطناعي عبر النصوص المكتوبة، تمنح هذه الخاصية المستخدمين فرصة التحدث بحرية، دون الحاجة لاستخدام اليدين أثناء التنقل بين التطبيقات الأخرى.

تعدد المهام بسلاسة

أحد أبرز مميزات هذه الخاصية أنها تعزز تجربة تعدد المهام، حيث يمكن للمستخدمين تصفح الإنترنت، استخدام تطبيقات أخرى، أو تنفيذ مهام يومية، بينما يستمر الذكاء الاصطناعي في تقديم الإجابات والمساعدة الفورية.

وعلى سبيل المثال، يمكن لمستخدم يبحث عن معلومات معينة على أحد المواقع الإلكترونية طرح أسئلته مباشرة على "Meta AI" دون الحاجة للتبديل بين النوافذ.

التحكم بالخصوصية

بالرغم من التطورات التقنية، تبقى الخصوصية عنصرًا أساسيًا في هذه الميزة.

يوفر واتساب للمستخدمين خيار كتم الميكروفون في أي وقت خلال المكالمة الافتراضية، مما يمنحهم تحكمًا كاملاً بخصوصيتهم، إلى جانب إمكانية إنهاء الجلسة الصوتية والعودة إلى المحادثة النصية وفقًا لتفضيلاتهم.

من جهته، يضيف نظام أندرويد مستوى إضافيًا من الشفافية، حيث يعرض مؤشرًا مرئيًا عند تفعيل الميكروفون، مما يمنح المستخدمين وضوحًا كاملًا حول استخدام الصوت داخل التطبيق.

وبحسب موقع WABetaInfo، لا يمكن لأي تطبيق، بما في ذلك واتساب، تعطيل هذا المؤشر أو التلاعب به، مما يعزز ثقة المستخدمين في مستوى الأمان والخصوصية.

ورغم أن الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار، فإن واتساب قد يطلقها رسميًا في تحديث مستقبلي، إذا أثبتت التجربة فعاليتها وحصلت على استجابة إيجابية من المستخدمين.

