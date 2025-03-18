تكنولوجيا: HP تكشف عن OmniBook X Flip 16 AI جهاز 2 في 1 بمواصفات متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HP عن جهازها الجديد OmniBook X Flip 16 AI، وهو حاسوب محمول 2 في 1 موجه للإنتاجية بتصميم أنيق بحجم 16 بوصة ومواصفات فائقة الجودة. هذه المرة، أضافت HP نسخًا تدعم الذكاء الاصطناعي وأخرى بدونها إلى سلسلة OmniBook X. وإلى جانب OmniBook X Flip 16 AI، كشفت الشركة أيضًا عن OmniBook X Flip 14 AI، وOmniBook X Flip 17.3 AI، وOmniBook X Flip 16 ضمن السلسلة.

يتميز HP OmniBook X Flip 16 AI بشاشة OLED قابلة للتحويل بقياس 16 بوصة، بدقة 2880 × 1800 بكسل، ومعدل تحديث متغير يتراوح بين 48 و120 هرتز، وسطوع يصل إلى 500 شمعة. تغطي الشاشة 100% من فضاء ألوان DCI-P3، مما يجعلها مثالية لمهام مثل الرسم الرقمي، وتدرج ألوان الفيديو، وتحرير الصور. كما يتوفر خيار بشاشة OLED بدقة أقل 2K (1920 × 1200) وسطوع 300 شمعة للمستخدمين الذين يرغبون في جهاز للعمل العادي. الشاشة معتمدة من TUV + Eyesafe لتقليل الضوء الأزرق.

فيما يتعلق بالمعالج، يمكن للمستخدمين الاختيار بين Intel Core Ultra 7 258V أو 5 226V، أو AMD Ryzen AI 7 350 أو 5 340. للأسف، لا يوجد خيار لوحدة رسوميات منفصلة؛ إذ تعتمد الرسوميات على Intel Arc 140V أو AMD Radeon 860M المدمجة حسب المعالج المختار. يمكن تهيئة الجهاز بذاكرة LPDDR5x تصل إلى 32 جيجابايت وتخزين PCIe Gen 4 NVMe بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

يحتوي الجهاز على بطارية بقوة 68 واط/ساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 65 واط عبر USB Type-C. تقدم HP خيارات اتصال قياسية تشمل 1 منفذ Thunderbolt 4، و1 منفذ USB-C، و2 منفذ USB Type-A، و1 منفذ HDMI 2.1، ومقبس سماعة 3.5 ملم، لكن لا يوجد فتحة لبطاقة SD، مما يعني الحاجة إلى محول خارجي. رغم حجمه الكبير، يزن الجهاز 1.8 كجم فقط (4.15 رطل) ويبلغ سمكه 15.4 ملم (0.61 بوصة)، مما يجعله خفيفًا ومحمولًا في فئته. تشمل الميزات الأخرى WiFi 7، وكاميرا IR بدقة 5 ميجابكسل مع تقليل الضوضاء الزمنية (TNR)، ومكبرات صوت مزدوجة بتقنية DTS X Ultra، واتصال Bluetooth 5.4.

سيتوفر HP OmniBook X Flip 16 AI بألوان Glacier Silver، وEclipse Gray، وMeteor Silver. أما بالنسبة للسعر وموعد التوفر، فلم تشارك HP تفاصيل دقيقة بعد عن ذلك.

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