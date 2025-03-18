شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع العملات الرقمية وسط حالة من الحذر قبيل اجتماع بنك الاحتياطى الفيدرالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت العملات الرقمية اليوم الثلاثاء، بعد مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة، مواصلة أدائها الضعيف، حيث كان المتداولون حذرين قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي سيبدأ في وقت لاحق من اليوم.

وذكر موقع (كوين ديسك) المختص في العملات الرقمية أن أكبر عملة مشفرة في العالم "بتكوين" انخفضت بنسبة 1% لتصل إلى 82,415.50.

كما انخفضت معظم العملات الرقمية البديلة اليوم، مما أدى إلى تمديد التراجعات وظلت عملة إيثيريوم، الثانية عالميا، مستقرة إلى حد كبير عند 1,895.36 دولار.. وانخفضت عملة اكس ار بي، الثالثة عالميا، بنسبة 3.3% لتصل إلى 2.2528 دولار.

وتراجعت سولانا بنسبة 3.4%، في حين خسرت كاردانو 1.7% وقطعت بوليجون 2.8%؛ وفيما يتعلق بالرموز الميمية، تراجعت دوجكوين بنسبة 3.1%، بينما انخفضت عملة ترامب $TRUMP بنسبة 3.5%.

وشهدت بتكوين تحركات هامشية هذا الشهر، حيث تراجعت بنسبة 2% حتى الآن، في وقت ينتظر فيه المتداولون إشارات واضحة بشأن المعنويات المترتبة على المخاطرة.

بالمقابل، سجلت أسعار الذهب رقما قياسيا جديدا اليوم بفضل جاذبيتها كملاذ آمن.

وكان المستثمرون في مجال العملات الرقمية حذرين قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يعقد اليوم وغدا، حيث يتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة بنهاية الاجتماع.

وسيركز المشاركون في السوق على تعليقات البنك الفيدرالي حول سياسات التعريفات الجمركية التي تبناها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا والآثار المحتملة على التضخم والنمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على نظرته المتشددة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وبيئة الاستثمار التي تفضل تجنب المخاطر يبعدان المستثمرين عن الأصول المضاربية مثل بتكوين، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها.

علاوة على ذلك، فإن التوقعات بتقليص التضخم تحت سياسة البنك الفيدرالي المتشددة تقلل من جاذبية بتكوين كوسيلة للتحوط، مما يضغط على سعرها.