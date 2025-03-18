برمجية خبيثة تستهدف محافظ العملات الرقمية المشفرة

أعلنت “مايكروسوفت” عن اكتشاف برمجية حصان طروادة “StilachiRAT”، تستهدف محافظ العملات المشفرة الشهيرة مثل محفظة “ميتا ماسك”، “فانتوم”، و”كوين بيس”.

وُجدت هذه البرمجية في نوفمبر 2024، وتتيح للمهاجمين استخراج بيانات الاعتماد المخزنة في متصفح قوقل كروم، مما يعرض مفاتيح العملات الرقمية وكلمات المرور للخطر.

تستخدم البرمجية تقنيات متطورة مثل مراقبة الحافظة، والتهرب من التحليل الجنائي والفيروسي، ومسح سجلات الأحداث، مما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة.

تشمل المحافظ المستهدفة أيضا تلك القائمة على Bitget، Trust، TronLink، OKX، BNB Chain، وSui، إضافة إلى العديد من الشبكات الأخرى.

صرح “آرون والتون”، محلل معلومات التهديدات في شركة “إكسبل”:

تستغل برمجيات سرقة المعلومات الخبيثة الهندسة الاجتماعية لخداع المستخدمين وحثهم على تنزيل وتنفيذ برمجيات خبيثة. تتراوح هذه الحيل بين التنزيل، وعرض وظيفة، وحتى اختبار التحقق الوهمي الذي يقاطع المستخدم أثناء تصفحه للويب.

هناك فرصة لجني أموال طائلة، والأساليب التي يستخدمها المجرمون تتجاوز أنظمة الأمان الأساسية، بل وحتى أنظمة الدفاع على مستوى الشركات.

فيما أكدت “مايكروسوفت” أن انتشار “StilachiRAT” لا يزال محدود النطاق، لكنها تحذر من خطورته نظرا لقدراته التخفي والتطور السريع في أساليب الهجوم الإلكتروني.

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