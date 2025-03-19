سعر البيتكوين يستعيد مستوى 83 ألف دولار قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)

استعادت عملة البيتكوين مستوى 83,000 دولار بعد انخفاضها إلى 81,000 دولار أمس، وذلك قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).

شهد سعر البيتكوين تقلبات ملحوظة مؤخرا، إذ انخفض إلى ما دون 77,000 دولار الأسبوع الماضي قبل أن يستقر فوق 80,000 دولار.

ورغم محاولات الصعود نحو 85,000 دولار، واجهت كل موجة ارتفاع تصحيحي سريع، كما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين.

وبعد انخفاضها إلى 81,500 دولار يوم الثلاثاء، تعافت مجددا لتتداول حاليا فوق 83,000 دولار وبالقرب من مستوى 84 ألف دولار.

تتجه الأنظار الآن إلى قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع عدم تغييرها، لكن البيتكوين قد تشهد تقلبات كرد فعل على الاجتماع.

حاليا، تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين 1.63 تريليون دولار، مع تراجع طفيف في هيمنتها إلى 58.4% وفق CG.

أما العملات الرقمية البديلة، فمعظمها تبع حركة البيتكوين وتذبذب بشكل واضح وبعضها سجلت مكاسب ملحوظة مثل عملة ترون والايثيريوم والريبل وسولانا.

من بين أبرز العملات الرابحة، قفزت HYPE أكثر من 12% إلى 15 دولار، بينما ارتفعت PEPE بنسبة 8% متجاوزة 0.0000072 دولار.

بشكل عام ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بمقدار 25 مليار دولار، لتصل إلى 2.80 تريليون دولار، إلا أنها لاتزال بعيدة على مستواها القياسي فوق 3 تريليون دولار.

اقرأ أيضا:

بينانس تُعلن عن إدراج Bubblemaps (BMT) في منصتها للايردروب

شركات النفط الروسية تستخدم العملات المشفرة للتهرب من العقوبات الغربية

