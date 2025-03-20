بينانس تُعلن عن المشروع رقم 65 على منصة الاكتتابات Launchpool

أعلنت بينانس عن إدراج مشروع Nillion وعملته الرقمية (NIL) في منصة الاكتتابات الخاصة بها “Launchpool”.

المشروع عبارة عن شبكة لامركزية تعتمد على الحوسبة اللامركزية (Blind Computing) لتمكين معالجة البيانات وتخزينها بشكل آمن مع الحفاظ على الخصوصية.

تفاصيل الإدراج والاكتتاب:

سيتمكن المستخدمون من قفل BNB وFDUSD وUSDC للحصول على عملات NIL لمدة ثلاثة أيام، حيث سيبدأ الاكتتاب في:

– 21 مارس 2025 الساعة 03:00 صباحا بتوقيت السعودية (UTC+3)

بعد انتهاء فترة التحصيص، ستقوم بينانس بإدراج NIL وفتح التداول يوم:

– 24 مارس 2025 الساعة 16:00 مساء بتوقيت السعودية (UTC+3)

وسيكون تداول العملة متاح مع الأزواج التالية:

NIL/USDT

NIL/BNB

NIL/FDUSD

NIL/USDC

NIL/TRY

كما سيتم تطبيق تصنيف “Seed Tag” على العملة.

تفاصيل مشروع NIL على Launchpool:

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