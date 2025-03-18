تراجع أسعار العملات الرقمية البديلة مع انخفاض سعر البيتكوين دون مستوى 83 ألف دولار

واصلت عملة البيتكوين تحركاتها المخيبة للآمال، حيث استقرت عند 85,000 دولار أمس قبل أن تتراجع بنحو 3 ألاف دولار.

شهدت العملة الرقمية الرئيسية تقلبات حادة في بداية الأسبوع الماضي، إذ انخفضت إلى أقل من 77,000 دولار، وهو أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، قبل أن تستعيد بعض مكاسبها وتلامس 85,000 دولار عقب بيانات إيجابية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.

ومع ذلك، فشلت في الحفاظ على الزخم وتراجعت مجددا إلى ما دون 83,000 دولار، وسط تحذيرات من أن موجة الصعود قد تكون انتهت.

في ظل كل ذلك، تقلصت القيمة السوقية للبيتكوين إلى أقل من 1.65 تريليون دولار، مع هيمنة تبلغ 58.6% على سوق العملات البديلة.

نرجع سوق العملات الرقمية البديلة:

تكبدت معظم العملات الرقمية البديلة خسائر يومية، حيث تصدرت PI بانخفاض 16% خلال 24 ساعة، متعثرة عند 1.1 دولار.

كما سجلت سولانا، كاردانو، دوجكوين، ريبل، شيبا إينو، ولايتكوين تراجع، مع انخفاض SHIB وLTC بنسبة 4%.

في المقابل، سجلت OKB ارتفاعًا بأكثر من 5% متجاوزة 50 دولارً، بينما حققت AVAX وTRX وTON مكاسب ملحوظة.

تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 20 مليار دولار منذ أمس، لتصل إلى 2.8 تريليون دولار، مما يعكس استمرار الضغط السلبي على السوق.

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