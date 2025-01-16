تكنولوجيا: شائعة جديدة تؤكد وجود بطارية ضخمة مع هاتف Redmi Turbo 4 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Redmi جهاز Turbo 4 في بداية هذا الشهر، ومن المتوقع أن تنضم إليه نسخة Turbo 4 Pro في وقت لاحق من هذا العام. في البداية، تم تداول شائعات تشير إلى أن الطراز Pro سيأتي مع بطارية بسعة 7500 مللي أمبير، لكن شائعة أخرى خفضت الرقم إلى 7000 مللي أمبير.

اليوم، عادت الشائعات لتؤكد ما ورد في البداية، مشيرة إلى أن سعة البطارية البالغة 7500 مللي أمبير تم تأكيدها عبر اختبار النموذج الأولي. ومع ذلك، يجدر بالذكر أن هذا ليس تأكيدًا رسميًا من الشركة، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار.

من المثير للاهتمام أن هناك أيضًا تقارير تقول إن Redmi تختبر الآن بطارية بسعة 8000 مللي أمبير لاستخدامها في جهاز مستقبلي، ومن المرجح أن يكون جزءًا من سلسلة K90 القادمة.

يبدو أن شركات الهواتف الصينية قد تحولت من السعي وراء أرقام شحن أسرع إلى التركيز الآن على زيادة حجم البطاريات في أجهزتها، وهو توجه نرحب به جميعًا. وهذا أصبح ممكنًا بفضل التقنيات الجديدة مثل السيليكون والكربون، التي تسمح بزيادة الكثافة داخل نفس الحجم.

ومع ذلك، نأمل أنه مع تباطؤ سباق سعة البطاريات، سنعود إلى تحسين أوقات الشحن. حيث كنا قريبين من تحقيق شحن كامل في أقل من 20 دقيقة منذ فترة، والآن أصبح الوقت المتوقع للشحن الكامل يتراوح بين 35 و40 دقيقة. ومن الواضح أن سامسونج لا تعرف شيئًا عن هذا التطور.

المصدر