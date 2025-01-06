تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن مكبر الصوت QS700F الجديد وإصدار جديد من Q990 الرائد في معرض #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن أحدث اصداراتها في عالم الصوت المنزلي خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025، حيث كشفت عن مكبر الصوت الجديد QS700F وأجرت تحديثات على مكبر الصوت الرائد Q990. وتهدف هذه الإضافات الجديدة إلى تعزيز تجربة الصوت السينمائية في المنزل وتقديم ميزات ذكية تُحسّن تجربة الاستماع.

يتميز مكبر الصوت QS700F الجديد بتصميمه النحيف والأنيق، مما يجعله مُناسبًا للاندماج مع مختلف ديكورات الغرف. وعلى الرغم من حجمه المُدمج، مصمم ليتم وضعه على رف أو حامل تلفزيون، ولكن يمكن أيضًا تركيبه بزاوية 90 درجة بشكل مسطح على الحائط أسفل التلفزيون. يمكن لـ QS700F تحسين الصوت بناءً على كيفية وضعه للحصول على أفضل أداء ويُقدم QS700F صوتًا قويًا وغامرًا بفضل تقنيات سامسونج الصوتية المُتقدمة. ويأتي QS700F مُزوّدًا بمضخم صوت لاسلكي لتعزيز صوت الجهير (Bass) وخلق تجربة صوتية أكثر ثراءً.

كما حصل مكبر الصوت الرائد Q990 من سامسونج على تحديثات جديدة تُعزز من أدائه وتُضيف ميزات ذكية جديدة. ويحتفظ Q990 بتصميمه القوي ونظام القنوات 11.1.4 الذي يُقدم تجربة صوتية مُحيطية غامرة، مع تحسينات على تقنية Q-Symphony التي تُتيح التزامن المُتناغم بين مكبر الصوت وتلفزيونات سامسونج المُتوافقة.

ستستخدم سامسونج الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصوت في مكبرات الصوت الخاصة بها في عام 2025. تستخدم ميزتان، Active Voice Amplifier Pro و Q-Symphony Pro، الذكاء الاصطناعي لتحسين الحوار على ضوضاء الخلفية وتحليل الصوت باستخدام معالج تلفزيون سامسونج على التوالي. تقول الشركة أن Q-Symphony Pro سيكون متاحًا أيضًا على جهازي B-series soundbars جديدين هم HW-B750F و HW-B650F، واللذان سيصلان في عام 2025.

وهناك عنصر آخر تحرص سامسونج على مناقشته في معرض CES وهو منصة Eclipsa Audio التي تعمل على تطويرها بالتعاون مع Google. التفاصيل نادرة حول معيار الصوت ثلاثي الأبعاد الجديد في الوقت الحالي، لكن سامسونج قالت بالفعل أن أجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت لعام 2025 ستدعمه. وفقًا للبيان الصحفي، تُمكّن Eclipsa Audio منشئي المحتوى من ضبط بيانات الصوت والموقع للصوت المكاني. يبدو أن سامسونج وجوجل تُطوران نسختهما الخاصة من Dolby Atmos. علاوة على ذلك، تقول سامسونج أن المُبدعين سيتمكنون من تحميل مقاطع الفيديو باستخدام Eclipsa Audio إلى YouTube في وقت لاحق من هذا العام، ولكن لا توجد معلومات حول دعم منصات أخرى حتى الآن.

لم تُعلن سامسونج عن تفاصيل الأسعار أو مواعيد التوفر في الأسواق لكلا الطرازين QS700F و Q990 المُحدّث

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