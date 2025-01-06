تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن مجموعة متنوعة من أجهزة التلفاز مع تحسينات الذكاء الاصطناعي لدقة 8K #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج خلال حدث اليوم في معرض CES 2025 عن أجهزة تلفاز Neo QLED 8K QN990F و QN900F، بالإضافة إلى Neo QLED 4K QN90F و QN80F و QN70F. تأتي التلفزيونات مزودة بتقنية مضادة للتوهج ومجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي تدعمها Samsung Vision AI.

يعتبر Neo QLED 8K QN990F هو الطراز الرائد لدى سامسونج، ويتميز بتصميمه الأنيق للغاية وبوحدة معالجة NQ8 AI Gen3. وتشمل قدرات الذكاء الاصطناعي الخاص به تحسين دقة 8K، وإعادة ترميز HDR لكل إطار، وتحسين الصوت التكيفي، وتعزيز الألوان، ووضع الذكاء الاصطناعي الذي يقوم تلقائيًا بتحسين الصورة والصوت بناءً على المحتوى المعروض على الشاشة. وتمثل هذه الميزات تحديثات لجهود الذكاء الاصطناعي الحالية لدى سامسونج.

تماشيًا مع التصميم الأنيق، تقوم سامسونج أيضًا بشحن صندوق اتصال لاسلكي مع QN990F، مما يسمح للمستخدمين بالحفاظ على مساحة التلفزيون خالية من الأسلاك. يشبه هذا صندوق الاتصال اللاسلكي Zero Connect Box من LG، وتدعي سامسونج أن صندوق الاتصال اللاسلكي واحد يعمل على مسافة تصل إلى 10 أمتار، حتى مع وجود عوائق في مسار الإرسال.

وتأتي أجهزة التلفاز QLED 4K من سامسونج بمعالج NQ4 AI Gen3، وتحسين دقة 4K، وتحسين جودة الصورة، ومعدل تحديث 165 هرتز. ويتوفر طراز QN80F بحجم 100 بوصة، بينما يتوفر طراز QN90F بحجم 115 بوصة.

وتغطي طموحات الذكاء الاصطناعي لدى سامسونج جميع تلفزيوناتها لعام 2025، حيث توفر Vision AI ميزات تخصيص وتحسين جديدة في جميع الأجهزة. يمكن لـ “Click to Search” التعرف على الأشخاص والأماكن والمنتجات المعروضة على الشاشة ثم تقديم معلومات ذات صلة حول هذه الأشياء في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، التعرف على الممثلين في مشهد أو قطع ملابس معينة أو الموقع المعروض. وبالمثل، يمكن لـ Samsung Food الجديدة التعرف على الطعام المعروض على التلفزيون وحتى تقديم وصفات طعام ذات صلة. ويمكن لهذه الميزة أيضًا تحليل محتويات ثلاجتك المتصلة من سامسونج وإنشاء قوائم تسوق محددة، أو مطالبتك بطلب البقالة أو الوجبات السريعة من التلفزيون باستخدام تطبيقات الطرف الثالث.

يقوم Samsung AI Home Security بتحويل تلفزيونك إلى مركز مراقبة منزلي. ويستفيد من الميكروفون المدمج والكاميرات المتصلة على تلفزيون سامسونج الخاص بك، ويمكنه اكتشاف الأصوات والحركات غير العادية. ثم يقوم بإرسال تنبيهات إلى هاتفك أو مباشرة على التلفزيون. وتوفر خدمة الترجمة الفورية ترجمات فورية للنصوص الفرعية، بينما تسمح لك ميزة “Generative Wallpaper” بإنشاء لوحات فنية ديناميكية وشخصية.

وبالنسبة لأجهزة تلفاز OLED، تطلق سامسونج طرازات S95F و S90F و S85F. كطراز رائد في هذه المجموعة، يتضمن S95F معالج NQ4 AI Gen3، وتحسين تقنية مضادة للتوهج، ومعدل تحديث متغير 165 هرتز، وشاشة أكثر سطوعًا من أي وقت مضى.

كالعادة، تستعد سامسونج للكشف عن المزيد من التفاصيل حول أسعار وتوفر أجهزتها الجديدة خلال معرض CES 2025.

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