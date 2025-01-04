شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات الرقمية اليوم: بيتكوين تقترب من حاجز 98 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عكست مخططات أسعار العملات المشفرة أرباحًا أكثر من الخسائر لليوم الرابع على التوالي اليوم السبت 4 يناير، حيث شهدت عملة البيتكوين زيادة في السعر بنسبة 0.07% في البورصات الدولية في آخر 24 ساعة.

وبهذا، يتم تداول الأصل حاليًا عند 97716 دولارًا في البورصات العالمية، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي حجم التداول على مدار 24 ساعة بنسبة 5.89 % إلى 120.57 مليار دولار مما يدل على زيادة المشاركة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وتمكنت Ether أيضًا من الاحتفاظ بالمكاسب على مخططات الأسعار، وعلى البورصات الدولية، سجلت ETH ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 0.18 % ليصل سعرها إلى 3589 دولارًا، وفقًا لما أظهره CoinMarketCap.

وأظهر مخطط أسعار العملات المشفرة الذي أعدته Gadgets 360 أن معظم العملات المشفرة تتداول في أرباح جنبًا إلى جنب مع Bitcoin وEther يوم الجمعة، ومن بين هذه العملات Ripple وTether وSolana وDogecoin وCardano وTron وAvalanche.

كما سجلت Chainlink وStellar وShiba Inu وPolkadot وUniswap وLeo أرباحًا على مخططات الأسعار، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 2.03 % في آخر 24 ساعة، وبذلك، ارتفعت قيمة القطاع إلى 3.48 تريليون دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، تشمل العملات المشفرة التي تتداول بخسائر يوم الجمعة Binance Coin وLitecoin وCronos وEOS Coin وZcash يوم السبت