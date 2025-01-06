سعر البيتكوين يقترب من 100 ألف دولار وعملة AVAX تتصدر العملات الرقمية البديلة

حافظت عملة البيتكوين على مكاسبها التي حققتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مسجلة ذروة جديدة بلغت 99,800 دولار على منصة “Bitstamp”، قبل أن تشهد تراجع لتستقر بالقرب من مستوى 99,000 دولار.

ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.96 تريليون دولار، مع هيمنة بلغت 53.4٪ على سوق العملات الرقمية المشفرة.

أداء العملات الرقمية البديلة:

شهدت معظم العملات الرقمية البديلة استقرار نسبي مع مكاسب وخسائر طفيفة.

حافظت الإيثريوم (ETH) على مستواها فوق 3,600 دولار، بينما بقيت SOL أعلى من 210 دولارات.

عملة Avalanche (AVAX) كانت من بين أبرز العملات الرقمية البديلة، حيث قفزت بنسبة 5% لتصل إلى 44 دولار.

كما سجلت عملات مثل RNDR وFET وFIL مكاسب قوية تراوحت بين 6% و7%.

أضافت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة حوالي 30 مليار دولار خلال الساعات الأخيرة، لتصل إلى 3.68 تريليون دولار، مما يعكس حالة من النشاط الإيجابي وسط تدفقات استثمارية جديدة.

اقرأ أيضا:

عملة الريبل المستقرة RLUSD تسجل زيادة في حجم التداول بنسبة 2000%

خسائر العملات المشفرة في ديسمبر تسجل أدنى مستوى لها لعام 2024

