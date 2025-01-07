تدفقات قياسية لصناديق البيتكوين والايثيريوم المتداولة

يوم أمس 6 يناير، بلغت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة نحو صناديق ETF البيتكوين بالولايات المتحدة 978 مليون دولار، وهي الأعلى منذ 21 نوفمبر، مع دخول 9577 بيتكوين يوميا على مدار يومين، متجاوزة بكثير الإنتاج اليومي البالغ 450 بيتكوين.

قادت كل من شركة “Fidelity” و”BlackRock” التدفقات بـ370 مليون دولار و209 مليون دولار على التوالي.

في صناديق الإيثيريوم، سجل صندوق ETHA التابع لـ “BlackRock” تدفقات بـ124 مليون دولار من أصل 128.7 مليون دولار الإجمالية يوم الاثنين، بينما استمر صندوق “ETHE” من “Grayscale” في تسجيل تدفقات خارجة بـ7.2 مليون دولار.

انتعاش هذه الصناديق يعكس الأداء الإيجابي للعملات المشفرة مع استعادة البيتكوين مستوى 100 ألف دولار وزيادتها بنسبة 10% منذ بداية العام.

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