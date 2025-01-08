كوريا الجنوبية تخطط لرفع الحظر على التداول المؤسساتي للعملات المشفرة

تخطط كوريا الجنوبية لتخفيف القيود على تداول العملات المشفرة المؤسساتية تدريجيا، وفقا لتقرير مترجم من وكالة “يونهاب”.

ستسمح لجنة الخدمات المالية (FSC) للمؤسسات، بدءا من المنظمات غير الربحية، بالوصول إلى منصات تداول العملات المشفرة المحلية.

تأتي هذه الخطوة بعد إقرار قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، الذي يتضمن تدابير صارمة لحماية المستثمرين، مثل إلزام منصات التداول بتخزين الأموال في مؤسسات مالية موثوقة والحفاظ على احتياطيات في المحفظة الباردة.

تعتزم الهيئة توسيع نطاق القانون ليشمل العملات المستقرة، وإنشاء قواعد لمنصات تداول العملات المشفرة، وتقديم لوائح لإدراج الرموز الرقمية.

كما تخطط لتعزيز التنظيم الذاتي للصناعة عبر معايير صارمة للأصول المضاربة مثل عملات الميم، وتقديم أدوات جنائية لمكافحة التداول غير القانوني.

هذا وواجهت الإصلاحات تأخيرات بسبب الاضطرابات السياسية، بما في ذلك إعلان الأحكام العرفية من الرئيس السابق “يون سوك يول”، مما عرقل تشريعات رئيسية مثل إضفاء الشرعية على عروض رموز الأوراق المالية (STOs) وحسابات الشركات بالاسم الحقيقي.

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