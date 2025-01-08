منصة “Bitfinex” تنقل أعمال تداول مشتقات الكريبتو إلى السلفادور: التفاصيل

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أعلنت شركة “Bitfinex” عن نقل أعمال المشتقات الخاصة بها من السيشل إلى السلفادور بعد حصولها على ترخيص مقدمي خدمات العملات الرقمية في أبريل 2023.
أشارت الشركة إلى أن الخدمات ستدار الآن عبر كيان محلي مرخص، مع طلب موافقة المستخدمين على الشروط الجديدة.
يعكس هذا التحول جهود السلفادور بقيادة الرئيس “نجيب بوكيلي” لتصبح مركز عالمي للعملات المشفرة، حيث سبق أن اعتمدت السلفادور البيتكوين كعملة قانونية في 2021.
رغم نجاحات مثل إطلاق سندات الخزانة الرمزية بالدولار، واجهت “Bitfinex” تحديات في جمع التمويل لمشاريع أخرى.
في الوقت نفسه، هناك منافسة دولية على استقطاب شركات الكريبتو حيث تستقطب دبي أيضا شركات العملات الرقمية، مما يعزز المنافسة الدولية في هذا القطاع.
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