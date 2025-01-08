شكرا لقرائتكم خبر عن سوق العملات الرقمية.. البيتكوين يفقد أكثر من 6,000 دولار في يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت عملة البيتكوين، أكبر العملات الرقمية في العالم، بنسبة 7.24% خلال تداولات اليوم، مسجلة انخفاضًا ملحوظًا من مستوى 102,200 دولار إلى 94,800 دولار وفقًا لبيانات CoinMarketCap، يعكس هذا الانخفاض تقلبات السوق الرقمي المستمرة وسط حالة من الترقب بين المستثمرين بشأن العوامل المؤثرة على الأسعار، بما في ذلك السياسات الاقتصادية العالمية وحركة الطلب على الأصول المشفرة.

كما سجلت عملة الإيثر (ETH)، ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، انخفاضًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم بنسبة 9.39%، حيث تراجع سعرها من 3,695 دولارًا إلى 3,348 دولارًا.

سجلت عملة BNB انخفاضًا بنسبة 2.51% خلال تداولات اليوم، حيث تراجع سعرها إلى 692.60 دولار. وكانت العملة تُتداول في أمس عند مستوى 710.43 دولار، مما يعكس استمرار التقلبات في سوق العملات الرقمية، وسجلت عملة XRP انخفاضًا بنسبة 1.94% خلال تداولات اليوم، حيث تراجع سعرها إلى 2.29 دولار. وكانت العملة تُتداول سابقًا عند مستوى 2.34 دولار