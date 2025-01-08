رئيس شركة الريبل يوضح موعد إدراج العملة الرقمية المستقرة RLUSD في منصات التداول الكبيرة!

تسعى شركة الريبل لتعزيز مكانتها في سوق العملات المستقرة عبر عملتها الجديدة “RLUSD”، التي حصلت على موافقة إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) في ديسمبر الماضي.

تبنت عدة منصات تداول رئيسية مثل “Uphold” و”Bitstamp” العملة بالفعل، بينما تتوقع رئيسة شركة الريبل “مونيكا لونج”، انضمام عمالقة مثل كوين بيس وبينانس قريبا.

أشارت “لونج” إلى نمو ملحوظ في قطاع العملات المشفرة خلال الأرباع الأخيرة، وتوقعت أن تلعب العملات المستقرة دور أساسي في نمو السوق خلال 2025، مشيرة إلى أن “RLUSD” ستحقق دور محوري في حلول الدفع الرقمي.

أما فيما يخص صندوق تداول “XRP”، فقد توقعت “لونج” تسارع الموافقات في الولايات المتحدة مع تغيير إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

من المتوقع أن يخلف “بول أتكينز”، المعروف بموقفه المؤيد للعملات المشفرة، رئيس الهيئة الحالي “غاري جينسلر”.

يرى مجتمع الريبل أن هذا التغيير قد يكون حاسما في حل النزاع القانوني المستمر بين شركة الريبل والهيئة منذ 2020.

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