تراجع ضغوط البيع: هل سعر البيتكوين في طريقه لتحقيق قمة جديدة؟

تشير بيانات “Bitfinex Alpha” إلى أن البيتكوين قد يشهد مكاسب متوسطة المدى رغم احتمال التصحيح في الربع الأول من عام 2025.

يأتي هذا مع استمرار انخفاض ضعوط البيع إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، حيث يمكن أن يغطي العرض الحالي الطلب لمدة 6.6 أشهر فقط مقارنة بـ41 شهر في أكتوبر 2024.

المعدنون يقللون مبيعاتهم:

أظهر التقرير أن معدنو البيتكوين، الذين عادة ما يبيعون احتياطياتهم لجمع رأس المال، قد خففوا من مبيعاتهم بشكل ملحوظ منذ أبريل 2024.

انخفضت تدفقات المعدنون إلى منصات التداول مع بداية عام 2025، مما يشير إلى تفضيل الاحتفاظ بالبيتكوين بسبب تحقيقهم لأرباح مستقرة.

الحاملون على المدى الطويل:

بالإضافة إلى المعدنين، يستمر الحاملون على المدى الطويل في تفضيل الاحتفاظ بعملاتهم، مدفوعين بمؤشرات إيجابية مثل ارتفاع صافي الربح والخسارة غير المحققة (NUPL) الذي يبلغ حوالي 0.5.

يعزز هذا الوضع توازن السوق ويقلل من ضغوط البيع، مما قد يمهد الطريق أمام مزيد من المكاسب لعملة البيتكوين.

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