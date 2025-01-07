سعر البيتكوين يبدأ مرحلة جديدة بعد اختبار السعر لمستوى 102 ألف دولار

أفاد المحلل “Daan Crypto Trades” لمتابعيه البالغ عددهم 390 ألف على منصة X في 7 يناير، بأن البيتكوين بدأ للتو مرحلة اكتشاف الأسعار.

تشير مرحلة اكتشاف الأسعار إلى دخول العملة منطقة جديدة من الأسعار وتحقيق مستويات قياسية جديدة.

وفقا لمنصة “CoinGecko”، كانت البيتكوين على بعد 6% فقط من أعلى مستوى تاريخي لها البالغ 108,135 دولار، والذي سجلته في 17 ديسمبر.

أداء البيتكوين ومؤشرات السوق:

استعادت عملة البيتكوين مستوى 100 ألف دولار في 6 يناير، وبلغت أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 102,500 دولار في وقت التداول المبكر بأسواق آسيا يوم 7 يناير.

وفقا للمحلل، نحن الآن في بداية العام الذي يلي حدث انقسام مكافأة التعدين، وهو العام الذي يُعتبر تاريخيا الأكثر صعود في دورات البيتكوين.

توقعات المحللين:

المحلل “ Ki Young Ju “، مؤسس “CryptoQuant”:

يرى أن دورة صعود البيتكوين الحالية قد تكون الأطول تاريخيا، مدعومة بمصادر سيولة جديدة.

“، مؤسس “CryptoQuant”: يرى أن دورة صعود البيتكوين الحالية قد تكون الأطول تاريخيا، مدعومة بمصادر سيولة جديدة. المحلل “ Benjamin Cowen “، مؤسس “ITC”:

يشير إلى أن البيتكوين تحتاج لاستعادة خط اتجاه قصير الأجل للوصول إلى مستوى 120 ألف دولار بحلول 20 يناير.

“، مؤسس “ITC”: يشير إلى أن البيتكوين تحتاج لاستعادة خط اتجاه قصير الأجل للوصول إلى مستوى 120 ألف دولار بحلول 20 يناير. “Rekt Capital“:

يتوقع أن يكون عام 2025 ذروة السوق الصاعدة، بينما سيشهد عام 2026 سوق هابطة، مع تعافي السوق في 2027.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 3.74 تريليون دولار بفضل مكاسب البيتكوين بنسبة 2.7%.

رغم ذلك، لم يتمكن الايثيريوم من الحفاظ على مستوياته المرتفعة، حيث تراجع إلى أقل من 3700 دولار صباح الثلاثاء.

العملات الرقمية البديلة سجلت استقرار نسبيا مع مكاسب طفيفة لبعض الأصول مثل Tron وAvalanche وHyperliquid.

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