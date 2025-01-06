شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين.. بيتكوين تقترب من 100 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق العملات المشفرة ارتفاعًا في القيمة يوم الإثنين 6 يناير، حيث أظهرت معظم العملات المشفرة مكاسب، وشهدت البيتكوين، أكبر وأغلى أصول العملات المشفرة، زيادة بنسبة 1.23% في القيمة خلال الـ 24 ساعة الماضية على البورصات العالمية، ليصل سعرها إلى 99537 دولارًا وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وانضمت عملة الإيثر إلى البيتكوين في جانب تحقيق الأرباح من مخطط العملات المشفرة، فعلى البورصات العالمية، شهدت عملة الإيثر ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 1.08% في آخر 24 ساعة مما رفع قيمتها إلى 3683 دولارًا.

وأظهر مخطط أسعار العملات المشفرة بواسطة Gadgets 360 أن غالبية العملات المشفرة تتداول بأرباح يوم الاثنين، وشهدت Cardano و Avalanche و Polkadot و Uniswap و Litecoin و Leo أرباحًا جنبًا إلى جنب مع BTC وETH يوم الإثنين.

كما سجلت Monero و Cosmos و EOS Coin و Bitcoin SV أيضًا مكاسب على مخطط الأسعار، كما أظهرت بيانات CoinMarketCap أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة ارتفعت بنسبة 0.53% في آخر 24 ساعة.

وفي الوقت الحاضر، تبلغ قيمة القطاع 3.52 تريليون دولار، وتسيطر Bitcoin حاليًا على 55.74% على مخطط أسعار العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، تشمل العملات المشفرة التي سجلت خسائر يوم الاثنين Tether وSolana وBinance Coin وDogecoin وTron وShiba Inu وStellar.