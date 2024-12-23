تكنولوجيا: MediaTek تعلن عن رقاقة Dimensity 8400 بتحسينات في آداء الأنوية المتعددة بنسبة 41%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MediaTek اليوم رسمياً عن رقاقة Dimensity 8400 التي تنطلق بتحسينات في آداء الأنوية المتعددة بنسبة 41%، مع ترقية في وحدة المعالجة العصبية لآداء بكفاءة أعلى في تقنية الذكاء الإصطناعي.

انطلقت رقاقة Dimensity 9300 العام الماضي كأول رقاقة من الشركة تأتي بأنوية كبيرة لدعم هواتف الأندوريد، واليوم تقدم الشركة رقاقة Dimensity 9400 بأنوية كبيرة في وحدة المعالجة والتي تنافس إصدار كوالكوم Snapdragon 7+ Gen 3 بقوة.

ويضم معالج Dimensity 8400 عدد 8 من أنوية Cortex-A725 بسرعة 3.25 GHz، كما يأتي هذا الإصدار بترقية في آداء الأنوية المتعددة بنسبة 41% مقارنة برقاقة Dimensity 9300.

كما تأتي Dimensity 8400 بكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة بنسبة 44%، مع تحسينات في ذاكرة L2 للتخزين المؤقت بنسبة 100%، وأيضاً تعزيز في ذاكرة L3 بنسبة 50%، وبنسبة 25% في ذاكرة SLC.

أيضاً من المقرر أن تدعم الرقاقة شاشة بجودة عرض تصل إلى WQHD+، ومعدل تحديث 144 Hz، كما تدعم الرقاقة ذاكرة عشوائية LPDDR5X، وسعة تخزين UFS 4.0، وتدعم تقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.4.

ويضم المعالج كرت الشاشة Arm Mali-G720 MC7، الذي يأتي بتحسينات في الآداء بنسبة 24%، وإستهلاك أقل للطاقة بنسبة 42%، أيضاً تدعم الرقاقة إستجابة أسرع في اللمس.

الرقاقة تضم وحدة المعالجة العصبية MediaTek NPU 880، والتي تتميز بآداء أسرع بنسبة 20%، وتحسينات بنسبة 33% في النموذج اللغوي لإنشاء النصوص بكفاءة أعلى بنسبة 18%، مع تحسينات في الإستقرار بنسبة 21%.

كما تأتي وحدة المعالجة بمعالج الصور Imagiq 1080 ISP، لدعم مستشعرات تصل إلى دقة 320 بيكسل، مع دعم التكبير PDAF داخل المستشعر بنسبة 100%، كما تدعم الرقاقة تسجيل الفيديو HDR بنطاق تكبير كامل، وتأتي الرقاقة بإستهلاك أقل في الطاقة بنسبة 12% عند تسجيل فيديو 4K HDR.

يذكر أن الرقاقة تضم شريحة مودم 5G-A الجديدة التي تقدم سرعة تنزيل تصل إلى 5.17 جيجابايت في الثانية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن الجيل الأول من الهواتف التي تضم رقاقة Dimensity 8400.

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