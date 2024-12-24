شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2024.. يسجل 51.11 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2024 مقابل الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم فى البنوك المصرية 51.1 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع، وسجل الدولار بالبنك الأهلى المصرى 51.1 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و51.1 جنيه و51.11 للبيع، وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و51.1 جنيه 51.11 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 51.1 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.1 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

51.1 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.1 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.1 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.1 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.