شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الذهب اليوم عيار 21 .. تعرف على مصنعيات السبائك والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب ، آخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر وكذلك تطورات مصنعيات الذهب اليوم في مصر، حيث تستقر مصنعيات الذهب خلال 2024، كما سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 تحركات بين 3770 إلي 3780 جنيها للجرام



وفيما يتعلق بمصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100جنيهًا بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.



تسعى مصر إلي تحقيق مزيد من النمو في صناعة الذهب والمشغولات خلال السنوات المقبلة، وفي سبيل ذلك تقترب شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات من الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات كما ارتفعت صادرات قطاع الحلي والأحجار الكريمة لتسجل 2.6 مليارات دولار في أول 10 أشهر من 2024.

صادرات الذهب

وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 84% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024، لتحقق 2.638 مليار دولار في مقابل 1.361 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وتستحوذ 5 دول على 99.8% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة واستحوذت الامارات العربية المتحدة على 62.7% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 1.654 مليار دولار في مقابل 672 مليون دولار بنمو 146%.