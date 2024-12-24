بطولة إيطاليا: إنتر يبقى في قلب الصراع وأودينيزي يُسقِط فيورنتينا

الرياص - اسماء السيد - روما : بقي إنتر حامل اللقب في قلب الصراع على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه كومو 2 0 الإثنين في ختام المرحلة السابعة عشرة.

وبفوزه الرابع تواليا في سلسلة شهدت اكتساحه لمضيفه القوي لاتسيو 6 0 في المرحلة الماضية وتغلبه على فيرونا خارج الديار أيضا 5 0، رفع إنتر رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث وأعاد الفارق الذي يفصله عن أتالانتا المتصدر، الفائز الأحد على إمبولي 3 2، إلى ثلاث نقاط مع مباراة مؤجلة ضد فيورنتينا في جعبة حامل اللقب.

ويدين فريق المدرب سيموني إنزاغي بفوزه الحادي عشر للموسم والثامن تواليا على كومو العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 2002 2003، إلى البرازيلي كارلوس أوغوستو والفرنسي ماركوس تورام للذين سجلا الهدفين.

وانتهى الشوط الأول من دون أهداف، ثم ضرب إنتر في مستهل الشوط الثاني برأسية أوغوستو بعدما وصلته الكرة من ركلة ركنية نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو (49)، قبل أن ينتظر حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لحسم النتيجة نهائيا عبر الهدف الثاني عشر لتورام في الدوري هذا الموسم والذي جاء إثر هجمة مرتدة وتمريرة من البولندي بيوتر زيلينسكي.

وبالهزيمة الثامنة للموسم، تجمد رصيد فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس عند 15 نقطة في المركز السادس عشر بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط.

وخلافا لإنتر، خسر فيورنتينا ثلاث نقاط ثمينة وتخلف بعض الشيء عن صراع الصدارة بسقوطه على أرضه أمام أودينيزي 1 2، ليتلقى بذلك هزيمته الأولى في معقله أمام الأخير منذ 2007.

ودخل فيورنتينا اللقاء على خلفية توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند ثماني مباريات بخسارته في المرحلة الماضية أمام بولونيا 0 1، وبالتالي كان يمني النفس بالعودة سريعا إلى سكة الانتصارات.

لكن أودينيزي الذي حقق انتصارا يتيما في المراحل السبع الماضية، خالف التوقعات وأسقط "فيولا" في معقله لأول مرة منذ تغلبه عليه 2 1 أيضا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بهدفي فابيو كوالياريلا وأيقونته أنتونيو دي ناتالي.

وتجمد رصيد فريق المدرب رافاييلي بالادينو عند 31 نقطة في المركز الخامس بعد تلقيه هزيمته الأولى على أرضه والثالثة هذا الموسم، بفارق الأهداف أمام يوفنتوس السادس وتسع نقاط خلف أتالانتا المتصدر مع مباراة مؤجلة في جعبته.

في المقابل، رفع أودينيزي رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع.

واستهل فيورنتينا اللقاء بأفضل طريقة، إذ تقدم منذ الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء نفذها مويس كين وانتزعها سوتيل ريكاردو سوتيل من الدنماركي توماس كريستينسن بعد الاحتكام إلى "إي أيه آر"، رافعا رصيده إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم بألوان "فيولا" الذي انتقل إليه الصيف المنصرم من يوفنتوس.

ولم يتمكن فيورنتينا من الوصول مجددا إلى شباك ضيفه، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف، ثم أطلق أودينيزي المواجهة من نقطة الصفر منذ الثواني الأولى للشوط الثاني بهدف للورنتسو لوكا بعد تمريرة من الهولندي يورغن إيكيلينكامب (49).

واكتملت المفاجأة حين سجل أودينيزي هدف التقدم في الدقيقة 57 من تسديدة جميلة من خارج المنطقة للقائد الفرنسي فلوريان توفان (57).