شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص لائحة عقوبة الزمالك بعد تغريمه ماليا وحرمان جماهيره مباراة.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاقبت رابطة الأندية المصرية المحترفة الزمالك ضمن العقوبات الموقعة في الجولة الخامسة طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وتم توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200000 جنيه، وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة، ومنع المتواجدين من مشجعي الفريق الحاضرين في الدرجة الثالثة يمين من مباراة الاتحاد السكندري المقامة على ملعب نادي الزمالك في الجولة السابعة من مسابقة دوري nile.

وجاءت عقوبة السباب الجماعي للجماهير مشمولة ضمن البند رقم 29 المتعلق بالسباب الجماعي أو الهتافات المسيئة وهي كالتالي:

العقوبات التفصيلية:

المخالفة في المرة الأولى: غرامة لا تقل عن 100,000 جنيه مصري.

المخالفة في المرة الثانية: غرامة لا تقل عن 200,000 جنيه مصري ومنع المتواجدين.

المخالفة في المرة الثالثة: غرامة لا تقل عن 200,000 جنيه مصري مع إقامة مباراتين على الأقل بدون جمهور ومنع المشجع الذى ارتكب المخالفة للمرة الثالثة من دخول الملاعب لنهاية الموسم.

ونصت اللائحة أنه في حال تكرار المخالفة، يجوز توقيع عقوبات إضافية مثل نقل المباريات إلى ملعب محايد أو لعب مباريات بدون جمهور، وفقًا لتقدير اللجنة المختصة.