شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مروان حمدي، لاعب النادي الإسماعيلي، جائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك في الاستفتاء الذي أجرته رابطة الأندية المحترفة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأعلنت الرابطة فوز اللاعب من خلال منشور جاء فيه: "صاروخية مروان حمدي أفضل هدف في الجولة الخامسة"، في إشارة إلى تسديدته المميزة التي أحرز منها هدف الإسماعيلي.

وكان الإسماعيلي قد تعادل مع ضيفه بيراميدز بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة. سجل مروان حمدي هدف فريقه في الدقيقة 30، بينما تعادل بيراميدز عن طريق أسامة جلال في الدقيقة 45.

بهذا التعادل، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 5 نقاط، فيما وصل رصيد بيراميدز إلى 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري الممتاز.