شكرا لقرائتكم خبر عن الشمال القطرى: بغداد بونجاح فى باريس وليس القاهرة ولا نية لرحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طه المهيزع المسؤول الإعلامي بنادي الشمال القطري، حقيقة رحيل المهاجم الجزائري بغداد بونجاح إلى النادي الأهلي.

وقال طه المهيزع في تصريحات تليفزيونية: "‏لم يحدث حتى الآن أي تواصل مع اللاعب أو مع النادي بشكل رسمي من جانب النادي الأهلي والنادي القطري يحتاج اللاعب في الدوري المحلي ولا نية تماما لرحيله عن الفريق".

وبسؤاله عن الصورة المنتشرة لبغداد وإنه وصل القاهرة مساء اليوم، قال: "بغداد في باريس وصورته في القاهرة قديمة، وتواصلت معه وتأكدت أنه يقضي إجازته مع أسرته في باريس".

وفي سياق متصل، كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما يتردد عن اقتراب مسئولي النادي مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الشمال القطري، من أجل ضمه في يناير المقبل.

وأكد المصدر أن ما تردد في الساعات الماضية من اقتراب الأهلي من ضم بغداد بونجاح غير صحيح، ولم يحدث تفاوض من قِبَل النادي مع اللاعب الجزائري.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي غير مسئول عن اجتهادات السوشيال ميديا، ولا يوجد أي تفاوض مع اللاعب في الوقت الراهن.

وكشفت تقارير صحفية حقيقة العرض المقدم من النادى الأهلى لضم الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادى الشمال القطرى، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.