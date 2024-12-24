شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الرابعة عشرة لدورى المحترفين تسجل رقما قياسيا فى ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الجولة الرابعة عشرة من دورى المحترفين رقما قياسيا في احتساب ركلات الترجيح، حيث احتُسبت 9 ركلات في المباريات الـ10 التي أُجريت اليوم، فقد احتسب اليوم نادر قمر الدولة 4 ركلات جزاء في لقاء طنطا والمقاولون العرب، واحدة لأصحاب الأرض، وثلاثة للضيوف في المباراة التي انتهت لصالح الذئاب بخماسية مقابل ثلاثة.

كما احتسب محمد عادل حكم مباراة وادى دجلة والسويس ثلاث ركلات ترجيح لصالح الفريق الأول، أحرزها جميعا على حسين، وأصبح أول هاتريك في المسابقة، كما احتسب محمد طه ركلتي جزاء في لقاء كهرباء الإسماعيلية وسبورتنج، أحرزهما مؤمن إبراهيم ومحمود دعبسة لصالح أبناء الإسماعيلية.

وأسفرت مباريات اليوم عن فوز المقاولون العرب خارج ملعبه على طنطا بخماسية مقابل ثلاثة ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر لدورى المحترفين رافعا رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 12 نقطة ويتعقد موقفه في المسابقة.

في الوقت نفسه تعادل راية مع ديروط بهدف لمثله ليرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما رفع الثانى رصيده إلى 9 نقاط ومازال في مؤخرة الترتيب، كما تعادل المنصورة مع أسوان سلبيا، وبنفس النتيجة انتهت مباراة السكة الحديد مع وى، وأبوقير مع بترول أسيوط.