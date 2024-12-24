الخطوط الجوية الأميركية تستأنف رحلاتها

ابوظبي - سيف اليزيد - سمحت السلطات التنظيمية لرحلات الخطوط الجوية الأميركية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بالطيران مجدداً، وذلك بعد توقفها مؤقتاً لفترة وجيزة بسبب وجود مشكلة فنية على مستوى النظام.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية أمرت قبل الساعة السابعة صباحا بقليل (بالتوقيت الشرقي)، بوقف جميع رحلات الخطوط الجوية الأميركية في الولايات المتحدة، بناء على طلب شركة الطيران. وأبلغت الخطوط الجوية الأميركية عن وجود مشكلة فنية لديها أثرت على نظامها بالكامل، في الوقت الذي يسافر فيه الملايين لقضاء العطلات.