توقف جميع رحلات الخطوط الجوية الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية جميع رحلات شركة الخطوط الجوية الأميركية في الولايات المتحدة، بعد أن أبلغت شركة الطيران عن وجود مشاكل فنية على مستوى النظام.

محمد يوسف

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