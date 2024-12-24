سعر مرتفع جداً لحقيبة يد بسنت شوقي من Prada..و هكذا ظهرت بفستانها الأسود

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية بسنت شوقي أنظار متابعيها، بأحدث إطلالة لها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الجمال، وكانت ترتدي فستاناً قصير باللون الأسود ذات أكمام طويلة شفافة من الشيفون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.



و حملت بسنت في يدها حقيبة من دار أزياء Prada وصل سعرها إلى 1.999 يورو.

وكانت نشرت بسنت شوقي مجموعة من الصور، ظهرت فيها إلى جانب زوجها محمد فراج خلال عطلتهما في سويسرا، بأجواء من الحب و الرومانسية سوياً، حيث ظهرا وهما يستمتعان بوقتهما معاً، بأجواء من الفرح والسعادة.

وكانت بسنت شوقي ترتدي فستاناً طويلاً باللون الأصفر، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

