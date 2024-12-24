فلاشباك 2024 - نجاح باهر في " العميل " وديو خارق في " ولاد بديعة " .. " ع أمل " الأنجح و " تاج " علامة فارقة

ميرنا وليد - بيروت - ضج العام الحالي 2024 بأعمال لبنانية سورية مشتركة وسورية بحتة كثيرة، تنوعت بشكل كبير وحصلت على نسب مشاهدات عالية.

وقد برزت أعمال عديدة بقصص إستحوذت على إهتمام الجمهور وتفاعلهم مثل "ع أمل"، و"ولاد بديعة" و"تاج" وغيرها، إليكم إذاً قائمة بهذه المسلسلات.

مسلسل "العميل"

تدور قصة المسلسل حول الأخوين أمير ووسام اللذَين يفرقهما القدر منذ الصغر، يكبر أمير ليصبح ضابط شرطة، لكنه ينضم لعصابة في عملية سرية. بينما يكبر أخوه وسام، الذي اختُطف عندما كان طفلاً، ليصبح جزءًا من نفس العصابة. يعمل الأخوان معًا دون معرفة كل منهما حقيقة الآخر، ويتشابك مصيرهما في إطار مثير مليء بالتشويق.

بطولة أيمن زيدان، وسامر إسماعيل، ووسام فارس، ويارا صبري، وهند باز وأيمن رضا، وإنتاج مجموعة إم بي سي

مسلسل ولاد بديعة

مسلسل "ولاد بديعة" من بطولة الممثلين سلافة معمار، يامن الحجلي، محمود نصر، نادين تحسين بك، سامر إسماعيل، إمارات رزق، عدنان أبو الشامات، ديمة الجندي، لينا حوارنة، روزينا لاذقاني، ونادين خوري، تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، في سابع تعاون بينهما، إخراج رشا شربتجي.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي إنساني، حول أربعة أشقاء هم: سلافة معمار (بديعة)، محمود نصر (مختار)، سامر إسماعيل (شاهين) ويامن الحجلي (ياسين)، يلعبون أدوار "ولاد بديعة"، وتجسد الممثلة إمارات رزق دور والدتهم.

مسلسل ع أمل

حقق مسلسل "ع أمل" نجاحاً باهراً، وتدور الأحداث حول المذيعة (يسار) التي تلعب دورها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن التي تقدم برنامجاً بعنوان (ع أمل)، وتقابل جارها الجديد (نبال) والذي يلعب دوره الممثل مهيار خضور، ولكنها لا تعرف أن انتقاله ليس مجرد صدفة، وأن سرها الذي يبلغ من العمر عشرين عاماً على وشك الكشف عنه.

المسلسل بطولة ماغي بو غصن، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، عمار شلق، طلال الجردي، إلسا زغيب، ريان حركة، كارول عبود، ماريلين نعمان، رنين مطر، نقولا دانييل، نوال كامل، سيرينا الشامي، إيلي متري وغيرهم، تأليف وسيناريو وحوار ندين جابر، وإخراج رامي حنا، وإنتاج إيغل فيلمز.

مسلسل تاج

يتبع العمل قصة الملاكمتاج، والذي يمر بالعديد من الصعوبات والديون في حياته، مما يضطره للعودة والعمل مع فريق الملاكمة السابق الخاص به، والذي يعمل في الخفاء على مقاومة الاحتلال الفرنسي.

العمل من بطولة تيم حسن، بسام كوسا، منى واصف، فايا يونان، جوزيف بو نصار، نورا رحال، أندريه سكاف وغيرهم من إخراج سامر البرقاوي وتأليف عمر أبو سعدة.

مسلسل 2024

ومسلسل 2024هو الجزء الثاني من مسلسل 2020، ويحكي ما عاشته النقيب (سما) بعد القضية (2020) حينما تقرر العودة، واستنئاف عملها مرة أخرى، وبقوة، حيث تواجه تحديات وصعوبات في عملها الأمني، وتصبح حياتها مربوطة بشخصية (لؤي الديب).

العمل من 15 حلقة ومن بطولة نادين نسيب نجيم، محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، وسام صليبا، طوني عيسى، كارمن لبس وغيرهم، من إخراج فيليب أسمر وكتابة بلال شحادات.

مسلسل نظرة حب

ويحكي مسلسلنظرة حبقصة حب تولد بسبب بالصدفة ويؤججها الصراع والغموض، تقع بين قمر و بحر، وتحدث بينهما تغييرات كبيرة في حياتهما.

العمل من بطولة باسل خياط، كارمن بصيبص، بيار داغر، جفرا يونس، ميشال حوراني، رندة كعدي، هبة نور، طلال مارديني، جوي هاني، جاد أبو علي وغيرهم من إخراج حسام علي وﺗﺄﻟﻴﻒ: رافي وهبي.

مسلسل نقطة انتهى

في مسلسلنقطة انتهىيجاهد الصيدلي فارس يعقوب من أجل إخفاء جريمته الأولى التي ارتكبها عن طريق الخطأ بحق شقيق زوجته المراهق، فيما تسعى زوجته إلى كشف حقيقة مقتل شقيقها الوحيد.

العمل من بطولة عابد فهد، عادل كرم، ندى أبو فرحات، أنس طيارة، جورج شلهوب، خالد السي، بيارات قطريب، وفاء طربيه، وغيرهم من إخراج محمد عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒفادي حسين.

مسلسل بيت أهلي

في إطار درامي، تدور أحداث مسلسل "بيت أهلي" في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، فبعد خروج (نوري) من السجن ينشأ صراع كبير بينه وبين (أبو عدنان)، بالتزامن مع اغتيال الطبيب (عبدالرحمن الشهبندر).

المسلسل من بطولة أيمن زيدان، سلوم حداد، صفاء سلطان، صباح بركات، عبير شمس الدين، عبد الفتاح المزين، يزن السيد، جيني إسبر، من إخراج تامر إيحاق، وتأليف سامر شربجي.

مسلسل العربجي 2

تتصاعد وتيرة الأحداث في هذا الجزء من مسلسلالعربجي، ويسعى عبدو العربجي للانتقام والثأر من أعدائه، وخاصة (النشواتي) الذي يتحالف تلك المرة مع (درية)، وعلى الجهة الأخرى لا تعلم (زمرد) الهاربة من القسوة والقهر إلى أي طريق سيأخذها قدرها.

المسلسل من إخراج باسم ياخور، سلوم حديد، نادين، ديمة قندلفت، فارس ياغي، حسام الشاه، مديحة الكنفاني، طارق مرعشلي، علي كريم، وغيرهم، إخراج سيف الدين السبيعي وﺗﺄﻟﻴﻒ: مؤيد النابلسي وعثمان جحا.

مسلسل مال القبان

وتدور أحداث مسلسلمال القبانفي إطار درامي، وتتناول أحوال السوريين في العاصمة (دمشق)، من خلال عائلة (نعمان)، وما تتعرض له من أحداث ومشاكل ومحاولاتها للتغلب عليها.

العمل من بطولة سلاف فواخرجي، بسام كوسا، خالد القيش، يامن الحجلي، نجاح سكفوني، بلال مارتيني، ختام اللحام، وغيرهم من إخراج سيف الدين السبيعي وﺗﺄﻟﻴﻒ علي وجيه ويامن حجلي.

مسلسل كسر عضم 2

بعد انتهاء أحداث الجزء الأول من مسلسلكسر عضم، يعود (أبو ريان) من جديد وفي جعبته العديد من الأسرار والقضايا، في الوقت الذي يتولى فيه العميد (كنعان الصايغ)، الكشف عن قضايا الفساد والتصدي لمرتكبيها.

المسلسل من بطولة رشيد عساف، أحمد الأحمد، كريم الشعراني، فايز قزق، ندين سلامة، ولاء عزام، محمد حداقي، يزن السيد، عبد المنعم عمايري، فارس ياغي، طارق الصباغ، وغيرهم، ومن إخراج كنان إسكندراني وتأليف رفعت الخطيب، وهلال الأحمد.

مسلسل أغمض عينيك

في إطار درامي، تدور أحداثأغمض عينيكحول الطفل (جود) والذي يُعاني من (طيف التوحد)، فيرعاه (مؤنس) صديق والدته (حياة) بعد دخولها السجن، ويحاول توفير حياة مستقرة وطبيعية له.

والعمل من بطولة أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، منى واصف، أحمد الأحمد، فايز قزق، محمد حداقي، وفاء موصللي وغيرهم، من إخراج مؤمن الملا، وﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي النوري وفادي محمد المنفي.