شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الزمالك أمام الطلائع.. ماهر ودونجا وبنتايك على رأس القائمة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى ، والتي تقام غدًا الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة.

ويدخل الزمالك المباراة، ويغيب عن صفوفه عدة لاعبين لأسباب مختلفة، على رأسهم ناصر ماهر، أحمد حمدى، محمد السيد، نبيل عماد دونجا، حمزة المثلوثى، محمد عبد الشافى، بالإضافة إلى بنتايك.

ويغيب ناصر ماهر لتجدد الاصابة بكدمة في العضلة الخلفية، ونبيل عماد دونجا لتراكم الإنذارات، بنتايك يعانى من إصابة في المفصل مابين الترقوة ولوح الكتف، وتحتاج إلى غياب 4 أسابيع، بينما جارى تأهيل محمد عبد الشافى و أحمد حمدى و محمد السيد من الإصابات التي يعانون منها.

وفيما يخص المثلوثى فيرفض المدير الفني المجازفة به، إلا بعد التأكد من تمام شفاؤه