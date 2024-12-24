شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 - 12 - 2024، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها تغريم الزمالك 200 ألف جنيه؛ بسبب السباب الجماهيرى فى مباراة سيراميكا، بجانب الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلى مع بغداد بونجاح.

حقيقة مفاوضات الأهلى مع بغداد بونجاح لتدعيم صفوفه

ترددت أنباء قوية عن اقتراب مسئولي النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الشمال القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الدور الثاني من الموسم الحالي وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة سبب الاكتفاء بمعاقبة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك بالإيقاف مباراة واحدة بسبب الإنذار الثالث فى مباراة سيراميكا الأخيرة بالدورى، وعدم توقيع عقوبة على اللاعب بسبب لقطة المسك بقميص الحكم أمين عمر.

قرر حكم مباراة بيراميدز ضد مسار إلغاء اللقاء بعد انقضاء المدة القانونية للائحة مباريات كرة القدم في الدوري المصري للكرة النسائية والتي مدتها 20 دقيقة، والتي كان من المقرر لها أن تقام اليوم الإثنين.

حصل مسئولو نادي الزمالك على موافقة نادي بلاك بولز بطل موزمبيق لإقامة مباراة الفريقين فى الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها 12 يناير المقبل، بالقاهرة بدلاً من إقامتها فى موزمبيق.