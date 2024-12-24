شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين زد وإنبي فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فريقي زد وإنبي، في المباراة التي تجمعهما اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل زد الذى اعتمد عليه مجدي عبد العاطي في مواجهة إنبي على النحو التالي: "حراسة المرمى: على لطفي، وفي الدفاع: أحمد طارق، مصطفى العش، محمد أشرف، أحمد عبدالنبي، والوسط: حمدي علاء، ماتا ماجاسا، بيتر موتوموسي، والهجوم: مصطفى عبدالرؤوف «زيكو»، شادي حسين، مصطفى سعد".

فيما جاء تشكيل إنبي والذي أعلن عنه محمد إسماعيل على النحو التالي: "حراسة المرمى: رضا السيد، والدفاع: على فوزي، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، محمد سمير، والوسط: مصطفى دويدار، أحمد العجوز، مودي ناصر، والهجوم: مصطفى شكشك، محمد حتحوت، أحمد نادر حواش".

ويحتل فريق زد المركز الخامس في ترتيب دورى nile برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو زد 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

ويحتل فريق إنبى المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل و3 هزائم، سجل لاعبو الفريق البترولى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.