شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتعادل مع إنبي سلبيا ويقفز للمركز الثالث بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقي زد وإنبي، سلبيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

ولم ينجح الفريقان في التسجيل على مدار شوطي المباراة، لتبقى الشباك صامدة رغم بعض المحاولات الخجولة من الطرفين.

بهذا التعادل يحتل فريق زد المركز الثالث في ترتيب دورى nile برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراتين والتعادل في ثلاثة والخسارة في لقاء، سجل لاعبو زد 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

بينما يحتل فريق إنبى المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين و3 هزائم، سجل لاعبو الفريق البترولى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

وجاء تشكيل زد الذى اعتمد عليه مجدي عبد العاطي في مواجهة إنبي على النحو التالي: "حراسة المرمى: على لطفي، وفي الدفاع: أحمد طارق، مصطفى العش، محمد أشرف، أحمد عبدالنبي، والوسط: حمدي علاء، ماتا ماجاسا، بيتر موتوموسي، والهجوم: مصطفى عبدالرؤوف «زيكو»، شادي حسين، مصطفى سعد".

فيما جاء تشكيل إنبي والذي أعلن عنه محمد إسماعيل على النحو التالي: "حراسة المرمى: رضا السيد، والدفاع: على فوزي، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، محمد سمير، والوسط: مصطفى دويدار، أحمد العجوز، مودي ناصر، والهجوم: مصطفى شكشك، محمد حتحوت، أحمد نادر حواش".