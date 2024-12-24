شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يستقبل السفير الماليزى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

استقبل، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، محمد تريد سفيان سفير دولة ماليزيا بمصر، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين فى المجال الشبابى والرياضى.

كما تناول اللقاء بحث تحقيق الاستفادة من الخبرات الماليزية فى مجال الاستثمار الرياضى والشبابى، حيث تعد ماليزيا من الدول المتقدمة وتعد أحد النمور الآسيوية العملاقة وبخاصة فى مجال السياحة والترفية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن ماليزيا من الدول الصديقة لمصر والتي نتعاون معها ونتبادل الخبرات في العديد من المجالات، كما يتواجد بمصر الكثير من الشباب الماليزي حيث يتلقوا الدراسة في الأزهر الشريف.

ونوه الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة قد أحدثت طفرة كبيرة في مجال السياحة الرياضية، حيث قد تم تنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية الدولية، وهو ما عزز وساعد فى زيادة وتنشيط الإقبال السياحي وزيادة عدد الليالي السياحية بالفنادق خلال تنظيم تلك الفعاليات الدولية والتي شارك فيها العديد من مختلف دول العالم.

وتطرق اللقاء لبحث إمكانية التعاون مع ماليزيا في المجال الشبابي من خلال تبادل البرامج والخبرات بين البلدين، كما تناول اللقاء بحث إمكانية التعاون مع ماليزيا في مجال الاستثمار الرياضي داخل السوق المصرية، وبخاصة بمجال تصنيع الأدوات الرياضية.