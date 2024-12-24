نقل الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون إلى المستشفى

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: نُقل الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون إلى المستشفى بعد ظهر يوم الاثنين في مركز طبي بواشنطن العاصمة بعد إصابته بالحمى.

وكتب نائب رئيس موظفيه أنخيل أورينا في منشور على منصة X: "تم إدخال الرئيس كلينتون إلى المركز الطبي لجامعة جورج تاون بعد ظهر اليوم لإجراء الاختبارات والمراقبة بعد إصابته بالحمى".

وتابع :"هو لا يزال في حالة معنوية جيدة ويقدر بشدة الرعاية الممتازة التي يتلقاها".

وكان الرئيس الـ42 للولايات المتحدة، والبالغ من العمر 78 عامًا، قد تم نقله إلى مستشفى في كاليفورنيا في عام 2021 بعد انتشار عدوى المسالك البولية إلى مجرى الدم، وتم السماح له بمغادرة المستشفى بعد حوالي أسبوع من تسجيل دخوله للعلاج، ولم تتضح حالته الصحية في الوقت الراهن، وما إذا كان للحمى علاقة بمرضه السابق أم لا.

كما سبق أن خضع كلينتون لجراحة في القلب، وتم تركيب دعامتين له في 2010.

وكان كلينتون نشطا خلال الشهور الماضية أثناء ترويجه لكتابه الجديد "المواطن: حياتي بعد البيت الأبيض".

