شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 23-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 23-12-2024.

إيقاف تداول 12 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بريميم هليثكير جروب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ودلتا للطباعة والتغليف، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تخسر 24 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.65%، والعرب على 4.46%، واستحوذت المؤسسات على 30.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 31.7 مليون جنيه، 48 مليون جنيه، 29.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 91.5 ألف جنيه، 141.5 ألف جنيه، 108.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 30118 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 37088 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 13235 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 8227 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 11298 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3094 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 5.15% ليغلق عند مستوى 9452 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1856 نقطة.

وصعدت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 152 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 48.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.47%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 10.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.80%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 15.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 22.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.98%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 25.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.94%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 69.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.53%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 3.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.51%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 16.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.15%.

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 2.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.11%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.334 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.70%.