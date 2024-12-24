شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2024.. تصدر المشهد الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2024 مقابل الجنيه المصرى بعد غلق تعاملات اليوم فى البنوك المصرية المشهد الاقتصادي، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.85 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع .

و استقر سعر الدولار اليوم الاثنين بعد غلق التعاملات حيث وجاء بالبنك الأهلى المصرى 51.1 جنيه للشراء و 51.11 جنيه للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و 51.1 جنيه و 51.11 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 51.1 جنيه 51.11 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.1 جنيه للشراء و 51.11 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

و جاء سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.1 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

51.1 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.1 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.1 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.1 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.