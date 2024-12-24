شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترليني يسجل 63.91 جنيه للشراء اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالإثنين، 23 ديسمبر 2024 10:00 م
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، فى البنك المركزى 63.91 جنيه للشراء، و64.10 جنيه للبيع ،وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.82 للشراء، 64.33 جنيه للبيع..
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
63.91 جنيه للشراء.
64.10 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
63.82 جنيه للشراء.
64.33 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
63.82 جنيه للشراء.
64.33 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
63.81 جنيه للشراء.
64.34 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"
63.84 جنيه للشراء.
64.34 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري
63.84 جنيه للشراء.
64.34 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
63.99 جنيه للشراء
64.34 جنيه للبيع
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