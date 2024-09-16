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تكنولوجيا: ‏Meta تريدك أن تشعر بلوحة مفاتيح الواقع الافتراضي الخاصة بك جسديًا

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة Meta تسعى في أن تجعلك تشعر بأفعالك في الواقع الافتراضي، وهذا شيء قد يقنع بعض من الأشخاص بالحصول على Meta Quest 3.

تبدو الفكرة مجرد براءة اختراع في الوقت الحالي، وهي براءة الاختراع “12073024”، حيث تصف Meta جزءًا من القفازات القابلة للارتداء والتي ستوفر ردود فعل لمسية لأصابعك.

لن تكون مجرد اهتزازات بسيطة أيضًا، إذ توضح براءة الاختراع كيف يمكن للقفاز محاكاة القوة اللازمة للضغط على مفتاح أو حتى الشعور بمفتاح الضوء.

في الأساس، عندما يعمل الواقع الافتراضي، تريد Meta منك أن تظل تشعر بتلك النقرات المرضية على الأزرار المادية. ويمكن ان تكون ردود الفعل اللمسية حاسمة في جعل الواقع الافتراضي يبدو أكثر واقعية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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