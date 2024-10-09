تكنولوجيا: Oppo Find X8 أول هاتف يأتي بتقنية “Lights-Off” في الشاشة لحماية العين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق سلسلة Oppo Find X8 في حدث يعقد في 24 من أكتوبر بالكثير من المميزات التي تقدم للمرة الأولى ومن بين هذه المميزات شاشة بتقنية “Lights-Off” التي تؤكد على حماية عين المستخدم.

كشفت التفاصيل السابقة عن العديد من المميزات الجديدة التي تقدم في هواتف Find X8 القادمة، والتي تتضمن معالج Dimensity 9400 الجديد مع تعزيز مميزات الذكاء الإصطناعي، وآداء أفضل في الألعاب بفضل تحسينات كرت الشاشة.

كما تدعم Oppo هذه الإصدارات بأنحف حواف قدمت في الهواتف الذكية حتى الآن، أيضاً يتميز Oppo Find X8 Pro بحواف منحنية في الجهات الأربعة من الشاشة، كما يعد Find X8 أول إصدار يأتي بمعايير “TUV Rheinland Intelligent Eye Protection 4.0” لحماية العين في ساعات الليل.

وتشير التفاصيل إلى أن تقنية “Lights-Off” المقدمة من Oppo ستعمل على خفض الإضاءة المميزة لشاشات OLED التي لا تنخفض بالدرجة الكافية في ساعات الليل، حتى مع خفض السطوع إلى أدنى مستوى.

أيضاً من المقرر أن ترتكز تقنية “Lights-Off” على أشرطة باللون الأسود، مع ضبط وميض منخفض، وتعتيم PWM بمعدل 3840Hz مما يقلل في النهاية من إرهاق عين المستخدم.

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