إصابة 3 من قوات الأمن بالأردن إثر إطلاق النار عليهم بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمان ومقتل المنفذ

أعلنت مديريّة الأمن العام الأردني، أنّها تعاملت فجر اليوم الأحد، مع حادثة إطلاق عيارات ناريّة باتجاه إحدى الدّوريّات العاملة في منطقة الرابية في العاصمة ​عمان​.

وأوضحت، بحسب "وكالة الأنباء الأردنيّة- بترا"، أنّ "شخصًا أطلق النّار على دوريّة عاملة في المنطقة، حيث تحرّكت قوّة أمنيّة إلى الموقع، وحدّدت موقع مطلق النّار الّذي حاول الفرار"، مبيّنةً أنّه "جرت مطاردته ومحاصرته، فبادر إلى إطلاق العيارات النّاريّة باتجاه القوّة الأمنيّة، الّتي طبّقت بدورها قواعد الاشتباك، ممّا أسفر عن مقتل الجاني".

وأشارت مديريّة الأمن العام إلى "إصابة 3 من رجال الأمن العام أثناء العمليّة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج، وحالتهم العامّة متوسّطة، فيما بوشرت التّحقيقات".

وذكر مصدر أمني لوكالة "رويترز"، أنّ إطلاق النّار وقع في محيط السّفارة الإسرائيليّة في عمان، وأنّ الشّرطة الأردنيّة قد فرضت طوقًا أمنيًّا في محيط السّفارة، بعد سماع طلقات ناريّة.