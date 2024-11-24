المعارضة الفنزويلية أعلنت تنظيم تظاهرة حاشدة داخل البلاد وخارجها مطلع كانون الأول

كشفت زعيمة المعارضة الفنزويليّة ماريا كورينا ماتشادو، خلال اجتماع عن بُعد مع زعماء المعارضة وناشطيها، "أنّنا سننظّم تظاهرةً حاشدةً داخل فنزويلا وخارجها. علينا التّحرّك الآن"، موضحةً أنّه "ستُنظَّم في الأوّل من كانون الأوّل المقبل، تظاهرةٌ فريدةٌ غير مسبوقة، وسنطلي أيدينا باللّون الأحمر، وبشجاعة سيركّز العالم كلّه على قضيّة بلد قرّر المضي قدمًا حتّى النّهاية".
ووعدت ماتشادو، المتوارية في فنزويلا منذ الاقتراع بالانتخابات الرّئاسيّة في تمّوز الماضي، بإجراءات "أكثر حزمًا" بحلول 10 كانون الثّاني المقبل، موعد تأدية الرّئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليمين الدّستوريّة لولاية جديدة.
وكانت اللّجنة الانتخابيّة قد أعلنت فوز مادورو بـ52 بالمئة من الأصوات في الانتخابات، في حين تقول المعارضة الّتي ندّدت بعمليّات تزوير، إنّ مرشّحها إدموندو غونزاليس أوروتيا الّذي لجأ الآن إلى إسبانيا، قد حصل على أكثر من 60% من الأصوات.
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