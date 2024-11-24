الجيش الإسرائيلي هدد سكان 5 قرى جنوبية: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي

وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا إلى "سكان جنوب لبنان في القرى والبلدات التّالية: زوطر الشّرقيّة، زوطر الغربيّة، أرنون، يحمر، والقصيبة"، قائلًا: "عليكم إخلاء منازلكم فورًا، والانتقال إلى شمال نهر الأوّلي".
وزعم في تصريح، أنّ "نشاطات "حزب الله" تجبر الجيش على العمل ضدّه بقوّة في هذه المناطق"، مشدّدًا على أنّه "يحظر عليكم التّوجّه جنوبًا، أي تحرّك نحو الجنوب قد يشّكل خطرًا على حياتكم". وادّعى "أنّنا سنقوم بإبلاغكم عن التّوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم، حال توفّر الظّروف الملائمة لذلك".
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