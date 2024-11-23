تكنولوجيا: هواوي تستعرض تصميم هاتف Mate 70 Pro Plus من جميع الإتجاهات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض “Richard Yu” الرئيس التنفيذي لشركة هواوي التصميم المميز لإصدار الشركة القادم Mate 70 Pro Plus من جميع الإتجاهات، حيث يظهر تصميم الكاميرة الخلفية بوضوح في الصور الحية.

يتجه “Richard Yu” الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مؤخراً إلى تسريب صور حية للإصدارات القادمة من الشركة، واليوم يسلط الأضواء على هاتف Mate 70 Pro Plus بشكل خاص.

وتستعرض الصور الحية التي شاركها “Richard Yu” تصميم الهاتف من الجهة الخلفية والذي يتضمن كاميرة بتصميم دائري، مع إطار باللون الفضي يحيط بالكاميرة.

كما أكد الرئيس التنفيذي على أن الشركة تستخدم مواد خاصة في تصميم الغطاء الخلفي للهاتف، مع لمسات باللون الذهبي أو الفضي، أيضاً مع الإطار الفضي الكبير في محيط وحدة الكاميرة تتضمن إعدادات الكاميرة عدد 4 من المستشعرات.

وتكشف صورة أخرى لهاتف Mate 70 Pro Plus عن تصميم زر التشغيل الرئيسي المميز بحجم أكبر مقارنة بالجيل السابق، مع توقعات أن يتضمن تقنية إستشعار البصمة.

ومن المتوقع أن تقدم هواوي هذا الإصدار بشكل رسمي في الحدث المقرر عقده في 26 من نوفمبر، على أن يتخلل الحدث الإعلان عن Mate 70 Pro Plus، الذي يـأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت، كما تخطط هواوي لإطلاق أعلى إصدار من السلسلة Mate 70 RS Ultimate في الفعاليات القادمة.

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