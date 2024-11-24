شكرا لقرائتكم خبر عن احذرها.. 5 أطعمة تسبب ارتفاعا فوريا بنسبة السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

من المهم الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. وهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب ارتفاعًا فوريًا في نسبة السكر في الدم، والتحكم في مستويات السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة والأدوية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر حدوث مضاعفات وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

الخبز الأبيض والمكرونة البيضاء

البرجر

اللبن

الخضراوات النشوية

الفواكه

5 اطعمة تسبب ارتفاعًا فوريًا بنسبة السكر في الدم

على الرغم من أننا جميعًا نحب تناول الخبز الأبيض والمكرونة، ونحب تناول البرجر والخضار النشوى، إلا أنها تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة، مما يؤدي إلى زيادة نسب السكر. كما يفتقران إلى الألياف والعناصر الغذائية الأساسية الموجودة في الحبوب الكاملة والخبز والمكرونة كبديل صحي.

ويحتاج مرضى السكرى لاتخاذ الخطوات اللازمة التي يمكن أن تساعد في علاج سكر الدم المرتفع من خلال بعض التغييرات في نظامك الغذائي من أجل إدارة مستويات سكر الدم، حيث يمكن أن يساعد التحكم في أحجام الحصص الغذائية وكميات الطعام التي تتناولها في التحكم في نسبة السكر بالدم، بدلاً من حرمان نفسك، يمكنك الاستمتاع بوجبات أصغر من الحلويات والوجبات الخفيفة لأنها يمكن أن تساعد في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم.

كما يمكن اختيار الحبوب الكاملة مثل الأرز البنى والشوفان، حيث تتمتع الحبوب الكاملة بمؤشر جلايسيمي أقل، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة مقارنة بالحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض، بالإضافة إلى الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم لخفض نسبة السكر في الدم، اشرب الماء طوال اليوم، قلل من المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة التي يمكن أن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم.