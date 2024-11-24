شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد حفل ختام مئوية نادى النوبة الرياضى بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، حفل ختام مئوية نادي النوبة الرياضي بالسويس، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، والمهندس أحمد النوبي رئيس النادي، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما شهد الدكتور أشرف صبحي واللواء طارق الشاذلي معرض المنتجات والمشغولات النوبية، والتي تعبر عن ثقافة وتراث أرض النوبة، وهي صناعة يدوية بأيدي السيدات النوبية، والمشروبات وأدوات الزينة والحلي وأدوات إعداد الطعام، وأشاد الوزير والمحافظ بالمعروضات التي تعبر عن التراث واهتمام الصناع المهرة باظهار الجانب الجمالي في المنتجات.

وفي كلمته، أشاد وزير الشباب والرياضة بتاريخ نادي النوبة الرياضي ودوره الكبير في تنمية الرياضة والشباب في المنطقة، مؤكداً أهمية دعم مثل هذه المؤسسات الرياضية العريقة، موجهاً التهنئة لمجلس إدارة النادي على جهودهم المبذولة في سبيل الحفاظ على هذا التراث.

ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد النوبي رئيس النادي، بما حققته الأجيال السابقة للنادي، بالصورة التي تدعو للفخر، وحرص على تسليم شعلة رمزية لجيل الشباب، تعبيرا عن نقل المسؤولية إليهم، موضحاً أن الشعلة انطلقت من أسوان ومرت بالعديد من المحافظات بامتداد وادي النيل وصولاً إلى مدن القناة.

وقد تضمن الحفل العديد من الفعاليات الفنية، منها فقرة فنية لأطفال نادي النوبة، والذي قدموا أغاني من الفلكور السويسي منها "بيوت السويس"، وبعض الأغاني الوطنية، وحفل فني لبراعم النادي، وأوبريت "النوبة تحتفل"، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي تتضمن تاريخ تأسيس النادي ومراحل التطوير التي شهدها خلال السنوات الماضية، والتوسعات التي استهدفت تعدد الأنشطة والألعاب الرياضية في النادي، كما تم تكريم عدد من رموز النادي وأعضاء مجلس النواب السابقين والحالين تقديراً لدورهم في تطوير نادي النوبة.