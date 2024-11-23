شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 23 – 11 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 23 – 11 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: منتخب مصر للناشئين يتأهل لأمم أفريقيا لأول مرة منذ 14 عاما.

منتخب مصر للناشئين يتأهل لأمم أفريقيا لأول مرة منذ 14 عاما

تأهل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2025 لأول مرة منذ 2011، حيث يغيب منتخب مصر للناشئين عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ 14 عاما وتحديد منذ نسخة 2011 والتي شهدت توديع منتخب مصر البطولة من دور المجموعات.

الزمالك يكشف سبب غياب محمد صبحى عن مواجهة المصرى البورسعيدى

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن سبب غياب محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم عن مواجهة المصري على ستاد برج العرب في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

غزل المحلة يحصد أول 3 نقاط بعد الفوز على الجونة بدورى NILE.. فيديو

حصد فريق غزل المحلة أول ثلاث نقاط بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد خالد بشارة، ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

لجنة الحكام: لا عقوبات على محمد معروف وطاقمه بعد مباراة الأهلى والاتحاد

كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه لا توجد عقوبات على الحكم الدولى محمد معروف وطاقمه بعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى التى أقيمت أمس فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى المصرى الممتاز.

سموحة يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش فى الجولة الثالثة بدورى nile

تعادل فريقا سموحة وطلائع الجيش سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة ليرتفع رصيد الفريقين إلى 4 نقاط .

كولر يعيد مروان عطية لتشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان فى دوري الأبطال

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على إعادة مروان عطية للمشاركة أساسياً وقيادة وسط الأهلي فى مباراته القادمة أمام ستاد أبيدجان الثلاثاء المقبل، بعدما فضل إراحته وعدم الدفع به في مباراة الاتحاد السكندري الماضية، خشية تعرضه للإصابة أو الإجهاد، فى ظل الحاجة لجهوده الفترة القادمة من عمر الدوري.

وزير الشباب والرياضة يلتقي أسرة الراحل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

التقى الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، أسرة الراحل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، والذي وافته المنية بعد سقوطه فى الملعب خلال مباراة القزازين بدوري القسم الثاني، نتيجة أزمة قلبية.